Pakistan ve Japonya'da salgının seyri
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ediyor.
Asya 25.11.2021, 13:59
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 363 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 283 bin 223’e yükseldi.
Ölenlerin sayısı 13 artışla 28 bin 690’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 240 bin 995’e çıktı.
Pakistan’da şimdiye kadar 121 milyon 777 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.
Japonya’da ise vaka sayısı son 24 saatte 119 artarak 1 milyon 727 bin 186’ya, can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 367’ye yükseldi.
Son bir günde 57 bin 770 kişiye virüs testi yapılırken 109 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 58 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.
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