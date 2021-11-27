Pakistan ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 411 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 283 bin 886’ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 28 bin 704’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 241 bin 589’a çıktı.

Pakistan’da şimdiye kadar 122 milyon 319 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya’da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 126 artarak 1 milyon 727 bin 431’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 370’e yükseldi.

Son bir günde 206 kişinin taburcu edildiği ülkede 50 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.