Pakistan ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 395 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 288 bin 761’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 11 artışla 28 bin 823’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 250 bin 427’ye çıktı.

Pakistan’da bugüne kadar 132 milyon 638 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 149 artarak 1 milyon 729 bin 69’a, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 385’e yükseldi.

Son bir günde 67 bin 104 kişiye virüs testi yapılırken 144 kişinin taburcu edildiği ülkede 25 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.