Pakistan ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 988 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 207 bin 508’e yükseldi. Bu, Pakistan’da 2 bin 819 vakanın görüldüğü 24 Temmuz’dan bu yana kaydedilen en düşük vaka sayısı oldu.

Ölenlerin sayısı 67 artışla 26 bin 787’ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 90 bin 176’ya çıktı.

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 171 artarak 1 milyon 645 bin 852’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 50 artışla 16 bin 868’e yükseldi.

Son bir günde 46 bin 162 kişiye virüs testi yapılırken, 17 bin 401 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1975 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA