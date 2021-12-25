Pakistan ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 353 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 293 bin 81'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 28 bin 905'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 254 bin 413'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 148 milyon 265 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 322 artarak 1 milyon 731 bin 895'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 399'a yükseldi.

Son bir günde 54 bin 523 kişiye test yapıldı. 122 kişinin tedavisinin tamamlanarak hastanelerden taburcu edildiği ülkede, 37 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.