Pakistan ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 27 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 324 bin 147'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 29 bin 12'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 263 bin 584'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 166 milyon 837 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 25 bin 483 artarak 1 milyon 885 bin 565'e yükselirken, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Son bir günde 96 bin 597 kişiye virüs testi yapıldı, 3 bin 501 kişi taburcu edildi. Ülke genelinde 235 kişi, yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.