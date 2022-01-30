Pakistan ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 963 vaka tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 410 bin 33'e yükseldi.

Virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artışla 29 bin 219'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 276 bin 719'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 174 milyon 85 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 78 bin 128 artarak 2 milyon 683 bin 648'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 31 artışla 18 bin 780'e yükseldi.

Son bir günde 177 bin 172 kişiye virüs testi yapılırken, 44 bin 517 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 767 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.