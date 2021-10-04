Pakistan ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1490 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 251 bin 348’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 27 artışla 27 bin 893’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 177 bin 249’a çıktı.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 602 artarak 1 milyon 706 bin 150’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 24 artışla 17 bin 773’e yükseldi.

Son bir günde 24 bin 820 kişiye virüs testi yapıldı, 3 bin 126 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 693 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA