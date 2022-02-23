Pakistan ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1232 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 503 bin 873’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 43 artışla 30 bin 96’ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 409 bin 515’e çıktı.

Pakistan’da şimdiye kadar 209 milyon 438 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 80 bin 364 artarak 4 milyon 699 bin 987’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 246 artışla 22 bin 601’e yükseldi.

Ülke genelinde 1489 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.