Pakistan ve Japonya'da salgının seyri
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ediyor.
Asya 25.10.2021, 15:41
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 698 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 269 bin 234’e yükseldi.
Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 386’ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 216 bin 908’e çıktı.
Son 24 saatte kaydedilen ölümlü vakalar, 8 Kasım 2020'den bu yana görülenin en düşüğü oldu. 8 Kasım 2020'de 9 kişi yaşamını yitirmişti.
Japonya’da ise vaka sayısı son 24 saatte 153 artarak 1 milyon 717 bin 469’a, can kaybı sayısı 7 artışla 18 bin 219’a yükseldi.
Son bir günde 22 bin 172 kişiye virüs testi yapıldı. 394 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 202 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.
AA
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