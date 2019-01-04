'Pakistan ve Türkiye çok daha yakın iki ülke haline gelecek'

Pakistan Başbakanı Han, "Pakistan ve Türkiye birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek." dedi.
Pakistan Başbakanı Han, "Pakistan-Afganistan-Türkiye Zirvesinin Afganistan'da barışa katkı sağlayacağını ümit ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı Han, "Pakistan ve Türkiye birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek." dedi.
Pakistan Başbakanı Han, "Pakistan ve Türkiye birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek." dedi.
Pakistan Başbakanı Han, "Pakistan-Afganistan-Türkiye Zirvesinin Afganistan'da barışa katkı sağlayacağını ümit ediyorum." dedi.
Kaynak: AA