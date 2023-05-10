Pakistan yeniden karıştı, gerilim tırmanıyor

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın dün tutuklanmasıyla başlayan protestolar, ülkenin çeşitli şehirlerinde devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad, Peşaver, Lahor, Karaçi ve daha birçok şehirde gösteriler, Han’ın tutuklanmasının ikinci gününde de sürüyor.

Başkent İslamabad’da protestocular, Keşmir ve Srinagar otoyolunu trafiğe kapattı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken protestocular da emniyet güçlerine taş ve sopa fırlattı.

Göstericiler otoyolu kullanmak isteyen sürücülerin geçişine izin vermedi.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçilerinden Malik Harun Ramazan, AA muhabirine, Attock şehrinden İslamabad’a geldiğini belirterek "Burası merkez noktası. Liderimiz İmran Han’ı savunmak için buraya geldim." dedi.

Han’ın yasa dışı şekilde tutuklandığını belirten Ramazan, "İmran Han, serbest kalana kadar buradayız. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum fakat biz buradayız." ifadesini kullandı.

Pakistan ordusu İslamabad'da göreve başladı

Peşaver’de de protestocular, Seçim Komisyonunun ofisini basarak içerideki malzemeleri kullanılamaz hale getirdi.

Karaçi’nin Gülşen-i İkbal bölgesinde de polis aracı göstericilerce ateşe verildi.

Federal hükûmetin çağrısıyla Pakistan ordusu, İslamabad’ın çeşitli noktalarında da güvenliği sağlamak için görev almaya başladı.

239 milyon dolarlık yolsuzluk suçlaması

Geçen haziranda koalisyon hükûmeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etti.

Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükûmetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtiyor.

Aralık 2019'da Riaz, "kirli para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.

NAB kararıyla tutuklama

Han hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.

Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, koalisyon hükûmeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükûmeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.