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Pakistan'da içinde üst düzey askerlerin bulunduğu helikopterden haber alınamıyor

Pakistan'da içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopterden 6 saattir haber alınamıyor.

Asya 01.08.2022, 22:24 01.08.2022, 22:38
Pakistan'da içinde üst düzey askerlerin bulunduğu helikopterden haber alınamıyor

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından aralarında Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 askeri taşıyan helikopter Karaçi'ye doğru hareket etti.

Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması üzerine, arama kurtarma çalışması başlattı.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, helikopterin kaybolmasını "endişe verici" olarak nitelendirdi.

#pakistan
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