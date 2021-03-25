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Pakistan’da minibüse saldırı: 5 ölü

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde seyir halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Asya 25.03.2021, 16:58
Pakistan’da minibüse saldırı: 5 ölü

Polis yetkilileri, minibüsün Gilgit’ten Niltar Bala’ya doğru giderken kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. 

Saldırının kim tarafından hangi maksatla düzenlendiğine dair açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: AA
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#pakistan #saldır
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