banner39

Pakistan’daki bombalı saldırılar 2 polis öldü

Pakistan'da iki farklı noktada düzenlenen bombalı saldırılarda 2 polis ölürken 7 kişi de yaralandı.

Asya 13.11.2021, 18:25
Pakistan’daki bombalı saldırılar 2 polis öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 2 polis öldü, biri polis 7 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde devriyedeki polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti.

Bombalı saldırıda 2 polis öldü.

Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde ise emniyet mensuplarına ait bir aracın yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada, biri polis biri kadın 7 kişi yaralandı.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
banner53
#pakistan #bombalı saldırı #polis
Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?