Pakistan'daki çatışmalarda 4 militan etkisiz hale getirildi

Ulusal basındaki haberlere göre, güvenlik güçleri Peşaver’in dışında militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada, 4 militan etkisiz hale getirildi.

Bannu bölgesinde ise militanlar, devriye gezen polis aracına saldırı düzenledi.

Saldırının ardından kaçan militanlar, bir eve girerek sivilleri rehin aldı.

Militanlar, evin etrafını saran polislere de el bombasıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda bir polis öldü, bir polis yaralandı.

Kaçan militanları yakalamak için operasyon başlatıldı.

Terör saldırıları arttı

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil, 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.