Pakistan'dan ABD’ye 'insan hakları' yanıtı

Çavdri, söz konusu rapora ilişkin başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, tüm Pakistan vatandaşlarının insan haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanmasını sağlamak için çeşitli yasal, politik ve kurumsal önlemler aldıklarını anımsattı.

Küresel insan haklarına yapıcı iş birliği, tarafsızlık ve siyasileştirilmeme ilkeleri aracılığıyla daha iyi hizmet edileceğini belirten Çavdri, ülkesinin insan haklarını tam olarak korumaya ve teşvik etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Çavdri, raporda Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde büyük bir insan hakları sorunu olduğuna dair ifadelere atıfta bulunarak uluslararası topluma Cammu Keşmir’deki durumu yakından izleme ve Hindistan’a uluslararası yükümlülüklerine saygı duyma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığınca 30 Mart’ta hazırlanan İnsan Hakları Raporu’nda Pakistan ve Hindistan, “insanların yasa dışı, keyfi ve yargılamadan infaz edilmesi ve ortadan yok olması” konularında suçlanmıştı.

AA