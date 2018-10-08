Pakistan’dan dengeleri değiştirecek hamle

Pakistan ordusu, bin 300 kilometre menzilli füze denemesinin başarılı sonuçlandığını açıkladı.

Pakistan’dan dengeleri değiştirecek hamle

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, hem konvansiyonel hem de nükleer başlık taşıyabilen ‘Ghauri’ füze sisteminin deneme atışının başarıyla gerçekleştiği açıklandı. Füzenin, 1300 kilometre menzile sahip olduğu bildirildi.

CAYDIRICILIK VURGUSU

Açıklamada, bin 300 kilometre menzilli füzenin ülkenin nükleer kapasitesini artıracağı ve bölgesel istikrarı bozacak hamlelere karşı caydırıcı olacağı vurgulandı. 

Başarıyla gerçekleşen atışın ardından Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han ve Genelkurmay Başkanı Zübeyir Mahmud Hayat yetkilileri tebrik etti.

Pakistan, komşusu Hindistan’la sınır sorunları yaşıyor. Bu nedenle iki ülke arasında zaman zaman gerginlik artabiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net


 

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 18:14
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