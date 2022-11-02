Pakistan’ın Sind eyaletinde yaklaşık 1 milyon kız öğrenci eğitim alamayabilir

Ulusal basındaki haberlere göre, Sind Eğitim Bakanı Seyid Serdar Ali Şah, Karaçi’de UNICEF Eğitim Partner Grubu ile yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, eyalet genelinde 20 bin 602 okulun hasar gördüğünü ve okulların fiziksel durumunun zayıfladığını belirtti.

Şah, öğrencilerin bu okullarda eğitim almaya zorlanamayacağını, bu durumun kendileri için en büyük zorluk olduğunu ifade etti.

Mevcut durumda 2 milyon öğrencinin yüzde 46’sını oluşturan kız öğrencilerin sel felaketi sebebiyle eğitim kaybıyla karşı karşıya kaldığını belirten Şah, hükümetin eğitim sürecini başlatabilmek için 20 bin çadıra ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Şah, uluslararası toplumdan Sind’deki eğitim durumunun iyileştirilmesi için destek istedi.

Pakistan’da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 1736 kişi ölmüş, 12 bin 867 kişi yaralanmıştı.

Sind, can kayıpları ve maddi hasar açısından selden en çok etkilenen eyalet olmuştu.