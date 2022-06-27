Pakistanlı siyasetçilerden Mahmut Ustaosmanoğlu için başsağlığı mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Twitter'dan Türkçe yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük alimi ve sufisi Şeyh Mahmud Efendi'nin vefatından dolayı son derece üzüntü duydum. Binlerce ulema ve şeyhin öğretmeni hayatını İslam'a adadı. Türkiye halkına ve dünyanın dört bir yanındaki takipçilerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Şahbaz Şerif de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hakk'a yürüyen din alimi Şeyh Mahmud Efendi'nin vefatı sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için büyük bir kayıptır." açıklamasında bulundu.

Şerif, Ustaosmanoğlu'nun takva ve alçakgönüllülük gibi İslami ahlakı en iyi şekilde yaşadığını belirterek sevenlerine Türk milletine ve hükümetine en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.

Eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han da "Şeyh Mahmut Efendi’nin" vefatını öğrendiği için üzüldüğünü, onun vefatının ümmet için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

Han, Ustaosmanoğlu’nun zorlu bir zamanda İslam ve sünneti canlandırdığını, Türkiye ve dünyada milyonlarca kişiye ilham olduğunu kaydetti.

Pakistan'dan cenazeye katılım

Pakistan Cemaati İslami Partisi lideri Siracül Hak da yayımladığı taziye mesajında, "Faziletli şeyh efendinin irtihali sadece Türkiye’deki milyonlarca tabisi, öğrencisi ve müritlerini değil, İslam aleminin çeşitli bölgelerindeki tüm sevenlerini hüzün ve eleme gark etti." ifadelerine yer verdi.

Hak, Ustaosmanoğlu’nun çok zor şart ve ortamlarda din ilimlerinin bekası ve korunması için mücadele ettiğini anımsatarak, onun tüm bir nesle gayret ve dine hizmet tutkusu aşıladığına işaret etti.

Hak ayrıca partisinden bir grup yetkilinin Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldığını belirtti.

İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman da “Şeyh Mahmud Efendi’nin” vefatının özelde Türkiye, genelde ise İslam dünyası için onarılamaz bir kayıp olduğuna işaret etti.

Rehman, Ustaosmanoğlu’nun hizmetlerinin her zaman hatırlanacağını vurgulayarak öğrenci ve yakınlarına taziyelerini ilettiğini kaydetti.

Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, 23 Haziran'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetmişti.