Pamir Kırgızları için eylem planı başlatıldı

Afganistan sınırları içinde kalan Pamir Dağları'nda yaşayan Kırgızların eğitimi ve sosyalleşmesi için Kırgız hükümeti yeni bir eylem planı başlatıyor.

Narın bölgesindeki Pamir Sih Kırgızları toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Cholpon Sultanbekova yaptığı açıklamada, 33 Pamir Kırgızının, Kırgızistan'da eğitim görmek istediklerini söyledi.

Sultanbekova, “Büyük ve küçük Pamirlerde yaşayan Pamir Kırgızlarının etrafındaki durum yıldan yıla artmaktadır. Keşiflerimiz sırasında ortalama yaşam süresinin 40 yıla ulaştığı, daha sonra hızlıca yaşlanmaya başladığı, çeşitli hastalıklara maruz kaldığı, sonra da öleceği ortaya çıktı. Ayrıca kadınlar için zor bir durum. Çoğunlukla doğumda ölüyorlar, diğer kadın hastalıklarına karşı da duyarlılar. Geçtiğimiz yıl Kırgız Cumhuriyeti'nin Pamir sayısı 1000'den fazla kişi olduysa, bu yıl hesaplarımıza göre, bunlardan sadece 800 tanesi kaldı. Yani, yılda 200'den fazla kişi öldü ”dedi.

Başbakan Yardımcısı, asıl görevinin Pamir Kırgız halkının cahil ve eğitimsiz hale gelmesini önlemek olduğunu vurguladı. Çocuk ve ergenlerin eğitim almak için getirildiği ülkede Pamir Kırgızlarının okur yazarlığını ortadan kaldırmak tam olarak doğru bir adımdı diyen Sultanbekova, “Öyle ki, Pamirlerde eğitim yok. Bir okul ve kendi müfredatı var - altı ay, üç ay ve bir ay. Fakat bu okulda, fizik, matematik vb. gibi geniş bir temel eğitim yok. Farsça, sadece Afgan dili - çocuklara öğretilir. Bu nedenle, onların eğitim görevi ana konuydu. Çocuklar için özel bir seçim yöntemi belirlemedik, çocukları kendileri seçtiler, liste yaptılar ve bize verdiler. İşte onlar için özel eğitim programları yapacağız. Bir hükümet kararı var, eğitim protokolünü tüm görevlerin verildiği Eğitim Bakanlığı'na verdik. Görüyorsunuz, bu çocukların “A” harfi ile sıfırdan eğitilmesi gerekiyor. Bu nedenle, Eğitim Bakanlığı uzmanları onlarla eğitim verecek, bilgi seviyesini kontrol edecektir. Ancak, genel eğitime hazır olan çocuklar belirlenirse" diye sözlerine devam etti.

Başbakan Yardımcısı, ilk olarak özellikle eğitim için 33 kişinin getirildiğini söyledi.

“Aralarında 7 yaşından küçük iki çocuk var, 16 çocuk - 7 ile 17 yaş arası, geri kalanlar ise 17 yaşın üzerinde. Şimdi, Naryn'e vardıklarında, bir sağlık muayenesinden geçirilecekler, daha sonra Kulanak köyünün Lyceum'una yerleştirilecekler. Şimdi iklime ve sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Umarım Naryn halkı onlarla karşılaşır ve ilk güçlüklere yardımcı olur ”dedi.

Kırgızistan'da Sovyetlerin işgaliyle Pamir'e iki dalga göç oldu. Pamir Dağları, Orta Asya'da Tacikistan-Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi sınırında bulunan Pamir Dağları 1575 yılından beri eteklerine yerleşen Kırgızlara ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 12:28