Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem oldu
Ülkenin kuzeydoğusundaki Kainantu bölgesinde yaşanan deprem, 90 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Asya 11.09.2022, 09:18
Güneybatı Pasifik'teki Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verdi, sonrasında uyarıyı kaldırdı.
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