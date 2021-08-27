Paralimpik 2020'de 13 kişi daha Kovid-19'a yakalandı
Aralarında bir turnuva yetkilisi, bir basın mensubu ve 9 sözleşmeli çalışanın bulunduğu yeni vakalarla birlikte etkinlik kapsamında virüs bulaşanların sayısı 197'ye çıktı.
Asya 27.08.2021, 08:29
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 197'ye yükseldiği bildirildi.
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında bir turnuva yetkilisi, bir basın mensubu, 9 sözleşmeli çalışan bulunuyor.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 197'ye yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.
AA
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