Paralimpik 2020'de 144 kişiye Kovid-19 bulaştı
Yarın başlayıp 5 Eylül'de sona erecek olan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 160 ülke ve bölgeden katılan yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda mücadele edecek.
Asya 23.08.2021, 08:29
Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 144'e yükseldiği bildirildi.
Organizasyon Komitesi, yarın başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 13 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.
AA
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