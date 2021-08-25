Paralimpik 2020'de 169 kişiye Kovid-19 bulaştı

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 169'a yükseldiği bildirildi.

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında hizmet veren 15 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında Tokyo'daki sporcu semtinde barınan iki yetkili yer aldı.

Bunun yanı sıra semtte kalmayan bir medya mensubu, 8 sözleşmeli çalışan da virüse yakalananlar arasında bulunuyor.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 169'a yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

AA