Paralimpik 2020'de 169 kişiye Kovid-19 bulaştı
5 Eylül'e kadar devam edecek olan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu katılıyor.
Asya 25.08.2021, 07:57 25.08.2021, 16:23
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 169'a yükseldiği bildirildi.
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında hizmet veren 15 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında Tokyo'daki sporcu semtinde barınan iki yetkili yer aldı.
Bunun yanı sıra semtte kalmayan bir medya mensubu, 8 sözleşmeli çalışan da virüse yakalananlar arasında bulunuyor.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 169'a yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.
AA
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