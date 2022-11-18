"Pasifik ada ülkeleriyle bağımız jeopolitik rekabet amacı taşımıyor"

Şi, Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde, Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ile görüşme gerçekleştirdi.

Çin'in Pasifik ada ülkeleri ile eşitlik, karşılıklı saygı, açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan iş birliği temelinde bağlar kurduğunu vurgulayan Şi, "Pasifik ada ülkeleriyle bağımız üçüncü bir tarafı hedef almıyor, jeopolitik rekabet amacı taşımıyor." dedi.

Şi, Çin ile Papua Yeni Gine arasındaki dostluk ve ortaklığın gelişmiş ülkeler arasında dayanışma ve iş birliğine örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında farklı alanlarda nitelikli iş birliğini geliştirmeyi umduklarını kaydetti.

Marape ise Papua Yeni Gine'nin, Çin ile Pasifik ada ülkeleri arasındaki bağların güçlendirilmesi için aktif çalışacağını belirterek, "Hiçbir güç bizi Çin ile ilişkilerimizi geliştirmekten alıkoyamaz." diye konuştu.

Çin, ABD ve başta Avustralya olmak üzere Pasifik'teki müttefikleriyle gerilimlerin ve rekabetin arttığı son dönemde Pasifik ada ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye özel önem veriyor.

Çin ile Solomon Adaları arasında nisanda imzalanan güvenlik iş birliği anlaşması bu yönde atılan bir adım olarak değerlendirilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, mayıs sonunda 8 ülkeyi kapsayan Pasifik ada ülkeleri turunda kapsamlı iş birliği önerisinde bulunmuş ancak Solomon Adaları ile imzaladığı güvenlik anlaşmasına benzer bir iş birliği çerçevesini diğer ülkelere çok taraflı olarak genişletme girişiminden umduğu sonucu alamamıştı.