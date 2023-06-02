Paşinyan da Erdoğan'ın yemin törenine katılıyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak liderler arasında bulunuyor.
Asya 02.06.2023, 20:19
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Başbakanlık Ofisine dayandırdığı haberine göre, Paşinyan, Erdoğan'ın yarınki yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya gelecek.
Günün Anketi Tümü