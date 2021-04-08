Patlayıcı imha tesisi infilak etti: 3 yaralı, 9 kayıp
Çin'de bir patlayıcı imha tesisinde yaşanan patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı, 9 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.
Asya 08.04.2021, 12:12
Çin'in kuzeyinde patlayıcı imha tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı, 9 kişi kayboldu.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Hebei eyaletinde Çıçıng bölgesinde patlayıcı imha tesisinde patlama meydana geldi.
Yetkililer, patlamada 3 kişinin yaralandığını ve 9 kişinin kaybolduğunu belirtti.
Tesiste arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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