Pence'den Japonya ziyareti

Japonya'nın üst düzey hükümet sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin 12-13 Kasım tarihlerinde Japonya'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Kabine sekreteri Yoshihide Suga bir basın toplantısında Japonya ve ABD'nin Kuzey Kore ve diğer konularda Pence ziyareti sırasında işbirliğini yeniden teyit edeceğini söyledi, ancak ekonomik diyaloğun gündemde olmayacağını belirtti.

Pence, Papua Yeni Gine'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) forumu için Asya'yı ziyareti sırasında Japonya'ya geçecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 08:50