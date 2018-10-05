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Peşaver saldırısı nihayet soruşturulacak

Peşaver'de 2014 yılında 149 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili soruşturma komisyonu kurulması kararı alındı

Peşaver saldırısı nihayet soruşturulacak

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 2014 yılında çoğunluğu askeri okul öğrencisi 149 kişinin hayatını kaybettiği saldırının araştırılması amacıyla soruşturma komisyonu kurulmasına karar verdi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Hayber Pahtunhva eyaletindeki okula 7 Pakistan Talibanı mensubunca düzenlenen saldırıda 134'ü askeri okul öğrencisi ve öğretmeni 149 kişinin ölümüyle ilgili Anayasa Mahkemesi, 4 yıl sonra soruşturma komisyonu kurulmasını kararlaştırdı.

Komisyonun 6 hafta içinde raporunu sunacağı bildirildi.

Askeri okul olduğu için sivil mahkemelerce soruşturulamayan saldırı nedeniyle şehit aileleri 4 yıldır kampanyalar düzenliyordu.

Komisyon üyeleri, askeri yetkililer ve kurbanların aileleriyle de görüşecek.

Kaynak: AA

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