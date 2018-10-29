Petrol Bakanı silahlı saldırıdan gözaltında

Sri Lanka Petrol Bakanı Arjuna Ranatunga, 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı nedeniyle gözaltına alındı.

Sri Lanka'da yaşanan siyasi krize bir yenisi daha eklendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Sri Lanka Petrol Bakanı Arjuna Ranatunga'nın bugün gözaltına alındığı ve hakim karşına çıkacağı ifade edildi.

Ranatunga'nın bakanlığa girdiği sırada bir koruması etrafında toplanan ve kendisini protesto edenlere ateş açmıştı. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Ranatunga'nın saldırıyı gerçekleştiren koruması ise tutuklanmıştı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, cumartesi günü parlamentoyu fes etmiş ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden almıştı. Sirisena'nın yeni Devlet Başkanı olarak eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı atadığı belirtilmişti. Sirisena, görevden aldığı başbakanın kendisine suikast planladığını öne sürmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net