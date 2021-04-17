Polis, zam isteyen işçileri öldürdü

The Straits Times'daki habere göre, polis yetkilisi Azizul İslam yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin, Chittagong'da yapım aşamasında olan elektrik santralinde maaş zammı talep eden işçilerin kendilerine saldırması sonucu ateş açtığını bildirdi.

Açılan ateş sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirten İslam, durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade etti.

AA