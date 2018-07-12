Pompeo'ya "Kim Jong-un muhatabı değilsin" ayarı

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Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın ülkenin lideri Kim Jong-un'un ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'unun ziyareti sırasında ülkenin kuzey sınırındaki Samjiyon bölgesinde patates tarlalarının teftişinde olduğu haberleri iki ülke arasında kriz olmadığı ve Pompeo ile Kore liderinin mevkidaş olmadığı için görüşmek zorunda olmadığı şeklinde yorumlandı.

POMPEO ZİYARETİNDE KİM'İN SAĞ KOLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo geçen ay ABD Başkanı Donald Trump ve Kim arasında Singapur'da yapılan tarihi zirvede yapılan 'nükleer silahlardan arınma anlaşmasının' ayrıntılarını görüşmek üzere geçen cuma gününden cumartesiye kadar başkent Pyongyang'daydı.

Pompeo ülkeden ayrılır ayrılmaz Kuzey Kore'deki görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini söylese de Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Pompeo'nun nükleer silahlardan arınma ile ilgili isteklerinin 'tek taraflı ve haydutvari' olduğunu savunmuş ve Pompeo'yu 'yapıcı adım önermemekle' suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump ise dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer silahlardan arınma anlaşmasına uyacağına 'güvendiğini' yazmış ve ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı nedeniyle Pekin'in anlaşma üzerinde 'olumsuz yönde baskı yapıyor olabileceğini' belirtmişti.