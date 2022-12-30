"Pritzker" ödüllü Japon mimar Isozaki hayatını kaybetti

Kyodo ajansının haberine göre Isozaki, ülkenin güneybatısındaki Okinawa’nın Naha kentindeki evinde 91 yaşında öldü.

Japonya'da 20. Yüzyılın önde gelen mimarlarından kabul edilen Tange Kenzo ile bir dönem çalışan ve 1963’te kendi işletmesini kuran Isozaki'nin eserleri, "Doğu-Batı diyaloğunun mimarisinin post-modern sentezini" yansıtmasıyla tanınıyor.

Japon mimarın uluslararası eserleri arasında Los Angeles Çağdaş Sana Müzesi, Barcelona 1992 Olimpiyat Oyunlarının düzenlendiği "Palau Sant Jordi" de yer alıyor.

Isozaki, Şanghay’daki çok amaçlı “Himalayas Center” kültür salonu ile ülkesindeki Tsukuba Merkezi Binası ve Oita Eyalet Kütüphanesi ile de hatırlanıyor.

Pritzker'e 2019’da layık görülen Isozaki, ödülü alırken, "Mimaride ilk karşılaştığım, mimarlık ya da şehir değildi. İlk karşılaştığım, sıfır noktasıydı. Bir mimari ve bir kentin sıfır noktasından nasıl ayağa kaldırılabileceğiydi" ifadelerini kullanmıştı.