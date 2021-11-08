Psikolojisi bozulan asker 4 meslektaşını öldürdü, 3'ünü yaraladı

Hint basınındaki haberlere göre, Yeni Delhi'deki CRPF Sözcülüğünden yapılan açıklamada, CRPF mensubu asker Reetesh Ranjan'ın, Chhattisgarh'ın Sukma bölgesinde bulunan CRPF kampına yerel saatle 03.45'te ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucunda kamptaki 7 askerin yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan askerlerden 4'ünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 3 askerin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ranjan'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Ülkede milis güçlerinin kamplarında son yıllarda, "dost ateşi" veya intihar vakalarında artış görülüyor.

Bunlara neden olarak, mesleki stres ve zorlu çalışma şartları gösteriliyor.

Haberlerde, intihar eden CRPF askerlerinin sayısının 2018-2020'de 131, 2020-Eylül 2021'de ise 101 olduğu iddia edildi.