Putin'den kritik Hindistan çıkarması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye ulaştı. Putin program çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme yaptı.

Putin’e Hindistan ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov gibi önemli isimlerin de bulunduğu üst düzey bir heyetin eşlik ettiği öğrenildi.

RUSYA-HİNDİSTAN YAKINLAŞMASI

Rusya Devlet Başkanı Putin, ziyareti kapsamında önemli temaslarda bulunacak. Görüşmelerde ise Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirlikleri olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meseleler masaya yatırılacak.

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANIYOR

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin-Modi görüşmesinde Rusya ile Hindistan arasında 20 farklı anlaşma imzalanacak. Putin'in ziyareti esnasında imzalanması beklenen en önemli belgelerden birisi, beş adet S-400 hava savunma füze sisteminin Hindistan'a temini için yapılan sözleşme imzalanacak.

ABD'DEN YAPTIRIM UYARISI

ABD’li yetkililer Hindistan’ı Rusya’dan S-400 füze sistemi almaması konusunda uyarmıştı. Hindistan’ın Rusya’dan S-400 alması halinde yaptırım uyarısında bulunmuştu.

HİNDİSTAN’A VERİLECEK S-400’LERİN ÖZELLİKLERİ

5 milyar 49 milyon dolar değere sahip olduğu belirtilen sözleşme gereği, Hindistan’a verilecek S-400'lerin diğer ülkelerdeki benzerlerine göre üstün özelliklere sahip olduğu biliniyor. Hindistan'ın S-400'ler ile komşu ülkeleri Çin ve Pakistan'a karşı bölgesel stratejik avantaj sağlama amacıyla bu alımı gerçekleştireceği dile getiriliyor.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Putin-Modi görüşmesinde Yeni Delhi yönetimi, Rusya'dan dört adet fırkateyn satın almak için de anlaşma imzalayacak. 11 bin 356 sayılı fırkateyn alım projesi anlaşması gereğince, iki adet fırkateyn Hindistan'da Rus mühendisler tarafından üretilecek, diğer iki adet fırkateyn ise Rusya'da üretilerek Hindistan’a teslimatı yapılacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 11:19