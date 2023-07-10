Putin isyan sonrasında Prigojin ile 3 saat görüşmüş

Kremlin, paralı asker grubu Wagner'in ayaklanmasından 5 gün sonra, 29 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in 3 saat süren görüşmeye 35 kişiyi davet ettiğini söyledi. Peskov'un açıklamalarına göre Wagner komutanları 29 Haziran'daki görüşmede Putin'e, "onun askerleri olduklarını ve onun için savaşmaya devam edeceklerini" söyledi.

Görüşmeye Prigojin'in yanı sıra Wagner'in müfreze komutanlarının da katıldığı belirtildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, geçen hafta Wagner'in başarısız ayaklanmasından sonra Moskova ile varılan "anlaşmaya" rağmen paralı asker grubu lideri Yevgeni Prigojin'in hâlâ Belarus'a gelmediğini ve Rusya'da olduğunu ifade etmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde aktif rol oynayan Wagner paralı asker grubu ile Rus ordu komutanları arasındaki çekişme 30 Haziran cuma akşamı kaynama noktasına ulaştı. Wagner lideri Prigojin, Rus ordusunun mevkilerini vurup savaşçılarını öldürdüğünü iddia etti. "Rusya'yı kanunsuzluktan temizleyeceklerini söyleyen" Prigojin, Moskova'ya yürümeye başladı. Bu kapsamda Wagner, Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Rostov'u da ele geçirdi.

Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı” denildi.

Kriz, cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun Prigojin'le yaptığı görüşmenin ardından çözüldü. Wagner, üslerine geri döndü ve Prigojin'in Belarus'ta yaşaması kararlaştırıldı.