Putin Kaşıkçı üzerinden mesaj verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma tamamlanmadan Moskova’nın Riyad ile ilişkilerini bozmayacağını açıkladı.

PUTİN’DEN ÇİFTE STANDART VURGUSU

Putin“Rusya’yı suçlayıp yaptırım uygulayanlar, gazetecinin öldürüldüğünü söyleyip Suudi Arabistan’a yaptırım uygulamıyorlar.” vurgusu yaptı.

ABD’de yaşadığı için Kaşıkçı konusunda bu ülkenin sorumluluk aldığını belirten Putin, “Rusya’yı kimyasal saldırı yapmakla suçlayıp yaptırım uygulayanlar, gazetecinin öldürüldüğünü söyleyip Suudi Arabistan’a yaptırım uygulamıyorlar. Böyle olaylarda eşit bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyor.” dedi.

RUS-SUUDİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin, özellikle son yıllarda iyi bir noktaya geldiğine işaret eden Putin, “Söz konusu şahıs elit Suudi çevrenin bir üyesiydi. Kendisi belirli güç sahibi çevrelerle bağlantılıydı. Olanları yorumlamak biraz güç ve gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Olaya ilişkin soruşturma tamamlanmadan Riyad ile ilişkilerimizi neden bozalım?” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 18:00