Quad ülkelerinden Çin'e gözdağı

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" ülkeleri ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan, "gözdağı ve baskıdan arınmış bir bölge" oluşturma sözü verdi.

Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor. Zirve marjında, Quad ülkelerinin liderleri bir araya geldi.

Görüşmeye Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı.

Kişida, buradaki konuşmasında, bölgede güvenlik ortamının daha da ciddileştiğini belirterek, "Hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzen tehdit altında." dedi.

Biden, "serbest, açık, güvenli, müreffeh bir Hint-Pasifik vizyonunu ilerletmek" olarak nitelediği Quad misyonunun, demokrasilerin kapasitesini gösterdiğini söyledi.

Albanese de "Quad'ın olumlu, pratik gündemi sayesinde ortak zorlukları ele almak için harekete geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Hint lider Modi, Quad grubunun, Hint-Pasifik'te barış, istikrar ve refah için kurulan bir platform olduğunu belirterek, ülkesinin 2024 zirvesine ev sahipliği yapmak istediğini dile getirdi.

Kuzey Kore'nin denemeleri kınandı

Ortak açıklamada, Hint-Pasifik'teki zorluklarla ortak mücadele isteğini kayda geçiren liderler, "gözdağı ve baskıdan arınmış bir bölge" oluşturma taahhüdü verdi.

Liderler, Doğu ve Güney Çin Denizi ile Hint-Pasifik'te statükonun, baskı yoluyla ve güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi teşebbüslerine karşı çıkacaklarını teyit etti.

Açıklamada "hiçbir ülkenin hakim olmadığı ve hiçbir ülkeye hakimiyet kurulmadığı bir bölge" vurgusu yapan liderler, belirsizlik ve fırsat döneminde birlikte harekete etmenin önemine dikkati çekti.

Liderler açıklamada, "Bölgemizin zorluklarının üstesinden gelme kararlılığımızı ve istikrarlı, müreffeh, kapsayıcı, serbest ve açık bir Hint-Pasifik vizyonumuzdaki netliğimizi koruyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin bölgedeki tehditkar füze denemelerinin kınandığı açıklamada, bu ülkeye, daha fazla provokasyondan kaçınma ve somut diyaloğa girme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararları doğrultusunda, Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik taahhüdün teyit edildiği bildirildi.

Quad liderleri, 3. kez yüz yüze görüştü

Dört ülke liderini bir araya getiren görüşme, şimdiye kadar Quad liderlerinin üçüncü yüz yüze görüşmesi olarak kayda geçti.

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu Quad, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.