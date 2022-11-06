Radikal Hindu lider öldürüldü

58 yaşındaki radikal Hindu lideri Sudhir Suri, ülkenin kuzeyindeki Amritsar kentinde bulunan Sihlerin "Altın Tapınak" isimli mabedinde protestolar sırasında iki kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Emniyet kaynaklarının açıklamasında olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hindistan'da ve yurt dışında yaşayan Sihler, daha önce Suri'yi inançları ve toplulukları hakkında aşağılayıcı yorumlar yapmakla suçlamıştı.

Hindistan'da Sih inancına mensup yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı ifade ediliyor.

Sihizm'in dünyadaki en önemli merkezi ise Hindistan'ın batısındaki Amritsar kenti olarak gösteriliyor.