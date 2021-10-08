Rapor: Artan hastalıklar ruh sağlığını da etkiliyor

Dünya Bankasının dün açıkladığı raporda, daha fazla iklim değişikliği öngörüldüğünde, daha fazla fiziksel ve zihinsel sağlık sorununun ortaya çıkmasının muhtemel olduğu, bundan en çok etkilenecekler arasında çocuklar, yaşlılar ve Dakka ve Chattogram gibi büyük şehirlerde yaşayanlar yer alacağı belirtildi.

Yeni rapora göre, ülkedeki toplam dang hummasına bağlı ölümlerin yüzde 77'sinin meydana geldiği Dakka kentinde, 2019'daki salgında düzensiz hava koşulları önemli rol oynadı.

Sıcaklık ve nemin yükselmesinin solunum yolu hastalıklarını da artırdığına dikkatin çekildiği raporda, kış aylarında daha fazla kişi depresyondan mustaripken, sıcaklık ve nemle anksiyete bozukluklarının da arttığı kaydedildi.

Dünya Bankası Bangladeş ve Butan Ülke Direktörü Mercy Tembon, "İklim değişikliğinin fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde belirgin etkisi olduğunu gösteren kanıtların artmasının ardından, Bangladeş'in, iklime duyarlı hastalıkların yayılmasını önlemek için daha güçlü sağlık sistemi geliştirmesi gerekiyor." dedi.

"İklim değişikliği insanın ruh sağlığını doğrudan etkiliyor"

Çevre uzmanı Dr. Shahriar Hossain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüslere bağlı hastalıkların patlak vermesinden sıcaklık artışının sorumlu olduğunu söyledi.

Sıcaklık yükseldiğinde, su ve hava yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmak için uygun ortam bulduğunu belirten Hossain, "Dang humması gibi hastalıklar su yoluyla bulaşır ve sıcaklık artışı ile büyür. Sıcaklık artışı, kimyasalların kullanımı ve toprakta haşere kontrolü, çevre dostu bakteri ve böcekleri öldürür ve sonuçta doğa üzerinde olumsuz etki yaratır." diye konuştu.

Aynı zamanda Çevre ve Sosyal Kalkınma Örgütü (ESDO) Genel Sekreteri olan Hossain, "Dost bakteri ve böceklerin öldürülmesi, nüfus arasında birtakım hastalıkların yayılmasına katkıda bulunan kötü virüslerin, bakterilerin ve böceklerin sayısının artmasını sağlıyor. Bu arada iklim değişikliği insanın ruh sağlığını ve davranışını doğrudan etkiliyor. Sıcak hava ve değişen sıcaklık, akıl hastaları için rahatsızlığa neden oluyor." ifadesini kullandı.

Bangladeş'te, son 44 yılda 0,5 santigrat derecelik (C) sıcaklık artışı yaşandı. Yazlar daha sıcak ve uzun geçerken, kışlar da daha sıcak olmaya başladı. Muson dönemi ise şubattan ekime uzadı. Bangladeş'te, 2050'ye kadar sıcaklıkların 1,4 C artması bekleniyor.