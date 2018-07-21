Raşid Dostum Türkiye'den ülkesine dönüyor

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Türkiye'ye sığınan Raşid Dostum bir yıl aradan sonra ülkesi Afganistan'a geri dönüyor.

BBC'de yer alan habere göre Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, bir yıldan uzun süredir Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Abdul Raşit Dostum'un yarın Türkiye'den Kabil'e döneceğini söyledi

Aaron Chkhansuri, bugün Kabil'de düzenlediği bir basın toplantısında, Dostum'un Türkiye'deki tedavi sürecinin sona erdiğini ve yarın Kabil'e geleceğini söyledi. Dostum'un, tüm yasal yetkisi ile Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak çalışmaya devam edeceğini ancak, aleyhindeki suçlamaların adli ve yargı makamları tarafından soruşturulmaya devam edeceğini söyledi.