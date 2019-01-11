Reuters muhabirlerinin itirazları reddedildi

Myanmar mahkemesi bugün devlet sırları yasasını ihlal etmekle suçlanan ve yedi yıl hapis cezasına çarptırılan iki Reuters muhabirinin mahkemeye yaptıkları itirazı reddetti.

Myanmar'da Arakan (Rohingya) krizini haber yapan iki Reuters muhabiri 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmılştı.

Reuters muhabirleri Lone ve Soe Oo yaklaşık bir yıldır devlet sırlarını açığa çıkarmak suçundan tutuklu yargılanıyordu.

Reuters muhabirleri ülkenin kuzeyinde yer alan bir köyde öldürülen Arakanlıları araştırırken yetkililer tarafından bir yemeğe davet edilmiş ve ardından gözaltına alınmışlardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net