Rishi Sunak, Hindistan'ı mutlu etti

Hindistan'daki sosyal medya ve TV kanalları, Hint kökeni ve Hindu inancı hakkında halka açık konuşan 42 yaşındaki Sunak'ın başarısına yönelik yorumlar ve tepkilerle dolup taştı.

Yeni Delhili iş adamı Manoj Garg, "Bizi uzun yıllar yöneten ülkenin şimdi Hint mirasına sahip bir başbakana sahip olması Hindistan için bir gurur anı." dedi.

Ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçen Sunak, aynı zamanda İngiltere'nin ilk siyahi başbakanı oldu.

Başbakanlığı Hintliler arasında bir gurur duygusu uyandıran Sunak hakkında Yeni Delhi Televizyonu, "Hint oğlu imparatorluğun üzerine doğdu." yorumunda bulundu.

Sunak'ı Twitter'dan tebrik eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "küresel meselelerde birlikte yakın çalışmayı" dört gözle beklediğini belirtti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sunak'ın görevinin, Hindistan'ın İngiliz sömürge yönetiminden 75 yıllık bağımsızlığını kutladığı dönemde ülke için özellikle sevindirici olduğu ifadelerini paylaştı.

Sunak'ın inancını ve Hint kültürünü benimsemekten çekinmediğini söyleyenler, onu "gururlu bir Hindu" olması nedeniyle kutladı.

Twitter'da Sunak'ın 2020'de Hindu kutsal kitabı Bhagvad Gita'ya bir milletvekili olarak bağlılık yemini ettiğini gösteren videolar paylaşıldı.

Sunak, 2020'de gazetecilere verdiği bir demeçte, "Tamamen İngilizim, burası benim evim ve ülkem ama kültürel mirasım Hintli." demişti.

Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, rakibi Penny Mordount'un kendisini desteklediğini belirterek liderlik yarışından çekilmesiyle doğrudan partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin de yeni başbakanı olmuştu.

Rishi Sunak, 1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak 1980'de Southampton'da doğdu.