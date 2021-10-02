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Rodrigo Duterte siyaseti bırakıyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 6 yıllık görev süresi bitince siyasetten çekileceğini duyurdu.

Asya 02.10.2021, 14:33
Rodrigo Duterte siyaseti bırakıyor

Duterte yaptığı açıklamada, gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimde aday olma planını geri çektiğini belirterek görev süresi bitince siyaseti bırakacağını bildirdi.

Filipinler yasaları, ülkede devlet başkanlarını 6 yıllık görev süresiyle sınırlandırıyor. Ülkede devlet başkan yardımcısı, devlet başkanından ayrı seçiliyor.

Filipinler'de iktidardaki PDP-Laban Partisi, 8 Eylül'de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi 2022'de yapılacak seçimde Devlet Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.

San Fernando City'de düzenlenen PDP-Laban Partisi Ulusal Kongresi'nde konuşan Duterte, partisinin kendisini aday göstermesinin "Filipinler halkına hizmete devam etmesini sağlayacağını" belirtmişti.

Kaynak: AA
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#Filipinler Devlet Başkanı #Siyaset
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