'Rohingya krizi Güneydoğu Asya bölgelerinin huzurunu bozuyor'

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı krizin Güney Asya bölgesinin huzurunu bozduğunu belirterek, "Zulüm gören insanların yüksek menfaati ve bölgenin istikrarı için Rohingya krizinin, en yüksek öncelikle kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekiyor.”” dedi.

Momen, “Güney Asya Bölgesinde Güncel Barış ve Güvenlik Sorunlarını Yeniden Değerlendirmek” başlıklı uluslararası çevrim içi seminerde konuştu.

Myanmar’da yaşanan krizin bölgenin istikrarını ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin altını çizen Momen, Rohingya krizinin artık Myanmar’ın iç meselesi olmaktan çıkarak Güney ve Güneydoğu Asya bölgelerinin huzurunu bozduğunu ve küresel bir feryada dönüştüğünü vurguladı.

Momen, bölgesel barış ve istikrara atıfta bulanarak, "Zulüm gören insanların yüksek menfaati ve bölgenin istikrarı için Rohingya krizinin, en yüksek öncelikle kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Uluslararası toplumu, Myanmar’ın kendi halkına yönelik zulmünü durdurması için baskı yapmadığı gerekçesiyle eleştiren Momen, Arakanlı Müslümanların vatanlarına geri dönebilmeleri için herkesi ses çıkarmaya davet etti.

Rohingya krizinden en çok etkilenen ülke olan Bangladeş, 1,2 milyondan fazla Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.