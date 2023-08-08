Rus basını Erdoğan'ın yapacağı teklifi yazdı

Putin'le Ağustos ayı içinde görüşecek Erdoğan, Ukrayna'yla Rusya arasında tıkanan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için arabuluculuk teklifinde bulunacak. Erdoğan, Putin'e, "Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz" diyecek.

Şubat 2022'den beri savaşan Rusya ve Ukrayna'yla sürekli temas kurabilen tek lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeni bir teklife hazırlanıyor.

Bilindiği üzere, Rus lider Putin, Ağustos ayı içinde Türkiye'ye gelecek ve Erdoğan'la görüşecek. İki ismin masasındaki en önemli başlık ise, Tahıl Koridoru Anlaşması olacak.

"ERDOĞAN, PUTİN'E TEKLİFTE BULUNACAK"

Rus medyasının önemli ajanslarından RIA Novosti'de yer alan iddiaya göre; Tahıl Anlaşması'nın devamı dışında Erdoğan, Ukrayna'yla Rusya arasında tıkanan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için arabuluculuk teklifinde bulunacak.

Haberini üst düzey Türk yetkiliye dayandıran RIA Novosti, yetkilinin "Erdoğan, savaşın kazananı barışın ise kaybedeni olmayacağını söyleyecek ve anlaşmazlığın çözümünde arabuluculuk teklif edecek." dediğini aktardı.

Erdoğan'ın bölgeye barış getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten, Zelenskiy-Putin ikilisiyle de görüşebilen tek lider (Erdoğan) olduğunu söyleyen Türk yetkili, Ankara'nın, Dolmabahçe'de rafa kaldırılan barış görüşmelerinin devamından yana olduğunu dile getirdi.

GÖRÜŞMEDE MASAYA YATIRILACAK KONULAR

Erdoğan'la Putin görüşmede, Ukrayna'daki savaş dışında, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini, Zengezur Koridoru projesini, Suriye'deki son durumu ve ikili ticari ilişkileri de ele alacak.