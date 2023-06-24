Rusya'da darbe girişimi, Putin'den ilk açıklama geldi

Paralı asker grubu Wagner'in isyan başlatmasının ardından Rusya lideri Putin kameralar karşısına çıktı. Putin, "Askerlerimiz halkımızın güvenliği için mücadele edecek, tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var. Bu bir darbedir; talimatı verdim, isyana kalkışanlar hesap verecek. Yanıtımız çok sert olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in eyleminin "silahlı isyan" olduğunu belirterek, "Silahlı isyan girişiminde bulunan, bunu organize eden, şantaj ve terör yöntemlerine başvuran bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır." dedi.

Putin, ülkesindeki Rus güvenlik şirketi Wagner krizi nedeniyle halka seslendi.

Wagner krizini gece tüm yönlerdeki komutanlarla görüştüğünü dile getiren Putin, Wagner savaşçılarının "yalanla ağır suç içerikli maceraya ve silahlı isyana sürüklendiklerini" belirtti.

Putin, Rusya'nın kendi geleceği için "çok zor" bir mücadele verdiğinin altını çizerek, "Batı'nın neredeyse tüm askeri, ekonomik ve enformasyon makinesi bize karşıdır. Halkımızın hayatı ve güvenliği, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için, bin yıllık tarihe sahip Rusya olmak ve Rusya ile kalmak için mücadele ediyoruz. Halkımızın kaderinin belirlendiği bu mücadele, gücümüzün birliğini, bütünleşmesini ve sorumluluğu gerektiriyor. Bizi zayıflatan çekişmelerin bir kenara atılması gerekiyor. Dış düşmanlarımız, bunları bizleri içten bölmek için kullanabilir." dedi.

Wagner krizini "toplumu bölme girişimi" ve "halkın sırtından vurulması" olarak nitelendiren Putin, "Bu nedenle birliğimizi bölen bu eylemler, halk ve cephede savaşan askeri yoldaşlardan vazgeçmektir. Bu, ülkemizin ve insanımızın sırtından vurulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Birinci Dünya Savaşı esnasında 1917'de benzer şekilde darbedildiğini kaydeden Putin, bu savaşta Rusya'dan zaferin çalındığını söyledi.

Putin, "Entrikalar, ordunun ve halkın arkasındaki siyasi hırslar, en büyük sarsıntıya, ordunun ve devletin yıkılmasına, geniş toprakların kaybına ve iç savaş trajedisine yol açtı. Rus Rus'u, kardeş kardeşini öldürdü. Ülkeyi parçalayan ve paylaşan çeşitli siyasi maceracılar ve dış güçler ise bencil çıkarlar elde etti. Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı iç ihanetten koruyacağız. Bugün karşılaştığımız durum ihanettir. Kişisel hırslar ve çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı." şeklinde konuştu.

"İsyanı organize etmeye çalışanlar ihanet etti"

Devlet Başkanı Putin, Wagner'in eylemini "silahlı isyan" olarak nitelendirdi.

"İsyanı organize etmeye çalışan, ülkeyi anarşiye, kardeş katliamına, sonunda yenilgiye ve teslime sürükleyenler, çatışmalarda yan yana savaşan ve ölen Wagner savaşçılarına da ihanet etti." diyen Putin, şunları kaydetti:

"Herhangi bir iç kargaşa, devletimiz ve ulus olarak bizler için ölümcül bir tehdittir. Bu, Rusya ve halkımızın darbedilmesi anlamına geliyor. Vatanımızı böyle bir tehditten korumaya yönelik eylemlerimiz sert olacak. Silahlı isyan girişiminde bulunan, bunu organize eden, şantaj ve terör yöntemlerine başvuran bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacak, hem hukuk hem de halkımızın karşısında cevap verecek."

Rusya Silahlı Kuvvetlerine ve diğer devlet organlarına bu konuda gerekli talimatların verildiğini vurgulayan Putin, Moskova şehri ve Moskova bölgesi dahil bazı bölgelerde teröre karşı ek önlemlerin alındığını dile getirdi.

Ülkesinin Rostov-Na-Donu kentindeki durumun "zor" olduğunu ve buradaki sivil ve askeri yönetim organlarının faaliyetlerinin engellendiğine dikkati çeken Putin, oluşan durumun istikrara kavuşturulması konusunda kararlı adımların atılacağını söyledi.

Putin, devlet başkanı olarak ülkedeki anayasal düzenin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için elinden geleni yaptığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Askeri isyanı düzenleyen ve hazırlayan, silah arkadaşlarına karşı silah kaldıran, Rusya'ya ihanet etti. Onlar, bunun için cevap verecek. Bu suça sürüklenenleri de büyük, trajik ve ölümcül bir hata yapmamaya ve suç içerikli eylemlerde yer almaktan vazgeçmeye çağırıyorum. Bizim için değerli ve kutsal olanı koruyacağımıza ve savunacağımıza, vatanımızla birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğimize ve daha güçlü olacağımıza inanıyorum."

NE OLMUŞTU?

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.