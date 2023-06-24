Rusya'da neler oluyor? Üst üste açıklamalar geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun özel askeri şirket Wagner’in, Ukrayna'da cephe gerisinde bulunan askeri kamplarını vurduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "(Wagner lideri) Yevgeniy Prigojin adına sosyal medyada yayılan ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın, özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki kamplarına saldırı düzenlediği iddiasını içeren açıklama ve video görüntülerinin hiçbiri gerçekle bağdaşmamaktadır. Bunlar birer bilgi provokasyonudur" denildi.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu ordusu, özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alanda, Ukrayna güçleriyle cephe hattında askeri görevlerini yerine getirmeyi sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KREMLİN: PUTİN DURUMDAN HABERDAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri şirket Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in durumundan haberdar olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alındığını" söyledi.

Basın mensuplarına konuşan Peskov, "Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirildi. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

İSTİHBARATTAN PRİGOJİN'E 'AYAKLANMA ÇAĞRISI' SUÇLAMASI

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi de iç istihbarat ve güvenlik örgütü Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Prigojin’in ifadeleriyle ilgili olarak "silahlı ayaklanma çağrısı yapma" suçlamasıyla ceza davası açtığını duyurdu.

Terörle Mücadele Komitesi’nin açıklamasında, "Yevgeni Prigojin tarafından yayılan iddiaların hiçbir dayanağı bulunmuyor. Bu yasa dışı eylemlerin derhal son bulmasını talep ediyoruz" denildi.

Rusya Ceza Kanunu’nun "silahlı ayaklanma organize etmekle" ilgili 279'uncu maddesinden 20 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

PRİGOJİN: CEZALANDIRLACAKLAR!

Reuters ajansının haberine göre, Yevgeni Prigojin Telegram kanalından akşam saatlerinde paylaştığı sesli mesajlarda, şunları söyledi:

"Savunma Bakanı, kayıpları göstermemek için 2 bin cesedin saklanmasını emretti. Gençlerimizi yok edenler, on binlerce Rus askerinin hayatını karartanlar cezalandırılacak. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve yok edeceğiz. Kimsenin direniş göstermemesini rica ediyorum. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. 25 bin kişiyiz ve ülkedeki kaosu çözeceğiz."

Prigojin daha sonra paylaştığı mesajda açıklamasının darbe çağrısı olmadığını belirtti ve "Bu bir adalet yürüyüşü" dedi.

Wagner şirketinin sahibi Yevgeni Prigojin (sağda), 1 Haziran'da yayınlanan videoda Ukrayna'nın Bahmut şehrindeki paralı askerlerle konuşurken görülmüştü. (Fotoğraf: Reuters/Arşiv)

FSB: HAİN EMİRLERE UYMAYIN, PRİGOJİN'İN YAKALANMASINA YARDIM EDİN

FSB'den yapılan açıklamada, Wagner'in paralı askerlerine Prigojin'in emirlerine uymama çağrısı yapıldı: "Wagner grubu savaşçılarını Prigojin'in hain emirlerini yerine getirmeye değil, onu yakalamak için adımlar atmaya çağırıyoruz."

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının komutan yardımcısı General Sergey Surovikin, Telegram hesabından yaptığı video açıklamada, Wagner askerlerinin üslerini dönmesini ve komuta kademesine karşı koymaktan vazgeçmesini istedi.

Surovikin, "Durmanızı istiyorum. Düşman, ülkemizdeki iç siyasi durumun kötüye gitmesini bekliyor" dedi.

Sergey Surovikin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında tüm birliklerin komutanıydı. 8 Ekim 2022'de getirildiği görevden 11 Ocak 2023'te alınan Surovikin'in yerine Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov atanmıştı. Surovikin ise Gerasimov'un yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

DEVLET AJANSI: MOSKOVA'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Rusya devletine ait haber ajansı TASS, bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, gece saatlerinde hükümet binaları, ulaşım tesisleri ve Moskova'daki diğer kilit noktalarda güvenlik önlemlerinin arttırıldığını belirtti.

Sosyal medyada da zırhlı araçların sokaklarda olduğu videolar paylaşıldı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Askeri İstihbarat Direktör Birinci Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alekseyev de video mesajla Wagner savaşçılarına seslendi:

"Niyetiniz her ne olursa olsun yaptığınız şey ülkenizi ve Devlet Başkanınızı sırtından bıçaklamaktır. Böyle bir provokasyonu ancak düşmanlar gerçekleştirebilir. Sizlere kendinize gelmeniz için çağrı yapıyorum ve emirlerin sadece Başkomutan (Devlet Başkanı Vladimir Putin) tarafından verilebileceğini hatırlatmak istiyorum."

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA, BAHMUT'TA YIĞINAK YAPIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, krizin ardından Ukrayna ordusunun Bahmut çevresine yığınak yaptığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, Prigojin’in nizamı bozmak için gerçekleştirdiği provokasyondan yararlanarak, güçlerini taktik önemi olan Bahmut yakınlarına yığmaya başladı. Rusya ordusunun güney cephesi güçleri, düşmana hava güçleri ve top atışlarıyla saldırı düzenliyor" denildi.

Wagner şirketine bağlı paralı askerler, Ukrayna'nın Bahmut kentinde, Ukrayna ordusuna karşı savaşıyordu ve kentin ele geçirilmesinde önemli rol oynamıştı. Yaşananların ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından "İzliyoruz" şeklinde paylaşım yapılmıştı.

Reuters'ın haberine göre, Yevgeni Prigojin, Telegram üzerinden yayınladığı bir ses kaydında, Ukrayna'daki adamlarının Rusya sınırını geçtiğini, Rostov kentine girdiklerini, "yollarına çıkacak herkesi yok edeceklerini" söyledi.