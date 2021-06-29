Rusya'da tablo vahim

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 20 bin 616 artarak 5 milyon 493 bin 557'ye, virüsten iyileşen sayısı da 14 bin 697 artışla 4 milyon 984 bin 37'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı 652 kişinin yaşamını yitirmesiyle "en yüksek" günlük ölüm kayıtlara geçti. Böylece, salgının başlamasından bu yana ölenlerin sayısı 134 bin 545'e yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 209 artarak 1 milyon 352 bin 392'ye, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 121 artışla 22 bin 331'e çıktı.

Rusya'da, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü ve virüs nedeniyle 635 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesiyle Rusya'nın birçok bölgesinde Kovid-19'a karşı önlemler yeniden uygulamaya konulmuştu.

Tedbirlerin sıkılaştırıldığı Moskova'da, tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin gece 23.00’dan sabah 06.00’ya kadar müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Vatandaşlar, söz konusu saatlerde uzaktan yemek sipariş edebiliyor.

Moskova'da 22 Haziran'da sadece aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptıran vatandaşların restoran ve kafeleri ziyaret edebilmesi yönünde karar alınmıştı.

Şehirdeki firmalara, çalışanlarının en az yüzde 30'unun uzaktan çalıştırması zorunluluğu devam ederken, 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalışması kararlaştırılmıştı.

Kentteki, futbol taraftarlarının bir araya geldiği bölgeler ile dans alanları kapatılmıştı. Eğlence ve spor etkinlikleri ise 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenebiliyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St.Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 23 milyon kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını dün bildirmişti.

AA